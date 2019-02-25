Росгвардия: применение оружия при ликвидации преступника под Астраханью было правомерным

Применение оружия сотрудником Росгвардии при ликвидации вооруженного злоумышленника в Астраханской области признано правомерным.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля. Мужчина с ружьем гулял по селу. Об этом сообщили местные жители. Полицейские прибыли на место и предложили ему сдать оружие, но в ответ раздались выстрелы. Один из полицейских оказался тяжело ранен, сообщает телеканал "Россия 24". Росгвардеец в этот момент находился неподалёку, у него был выходной.

"Услышав выстрелы, росгвардеец немедленно оказался на месте предполагаемого происшествия. Увидев раненного злоумышленником сотрудника полиции и осознавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, военнослужащий применил табельное оружие полицейского и ликвидировал злоумышленника. Тем самым он спас жизнь не только сотруднику полиции, но и уберег от беды жизни многих жителей села. После этого оказал доврачебную помощь раненому правоохранителю и вызвал по мобильному телефону скорую помощь.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Применение оружия военнослужащим Росгвардии признано правомерным", — прокомментировал ситуацию официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.