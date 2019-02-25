Вручение "Оскара": первые победы

Главное кинособытие года — 91 церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе. В ряде номинаций уже есть победители, сообщает телеканал "Россия 24".

Больше всего категорий охватывают драма Альфонса Куарона "Рома", трагикомедия Питера Фаррели "Зелёная книга" и картина Йоргоса Лантимосса "Фаворитка".

Лента КуарОна уже получила статуэтку за операторскую работу, а также стала лучшим фильмом на иностранном языке. Больше всех претендентов жюри оценило грим в фильме "Власть", где Кристиан Бейл играет роль президента Дика Чейни. Победительницей в "роли второго плана" стала Реджина Кинг в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". "Богемская рапсодия" о судьбе музыканта Фредди Меркьюри стала лучшей в номинации "лучший монтаж и сведение звука". А фильм "Черная пантера" удостоен награды за лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика.

Лучшим короткометражным анимационным фильмом признан трогательный мультфильм "Бао". Лучшим полнометражным мультфильмом стал "Человек-паук: Через вселенные".

В номинации документальных фильмов победила лента "Свободный подъем в одиночку".