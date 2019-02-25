Шарапова и Касаткина потеряли позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина опустилась на одну строчку и теперь занимает 14-е место в списке. Две позиции потеряла и Мария Шарапова, оказавшаяся лишь 29-й.

А вот Анастасия Потапова поднялась сразу на 15 строчек. Правда, в рейтинге она занимает скромное 72-е место. В топ-100 также попали Анастасия Павлюченкова (32-я), Екатерина Александрова (69-я), Евгения Родина (70-я), Маргарита Гаспарян (75-я), Екатерина Макарова (77-я), Вера Звонарева (81-я) и Вероника Кудерметова (100-я).

Лидирует в рейтинге японка Наоми Осака. Следом за ней идут румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова.