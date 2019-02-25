Во второй половине марта в Россию придет весна

Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики. До этого времени на регион будет влиять арктический воздух, погода будет переменчивой.

В целом мартовская погода будет держаться в пределах климатической нормы. А это не исключает заморозков и снегопадов, напоминает РИА Новости.

В Москве климатическая весенняя норма установится к 27 марта. Тогда среднесуточная температура достигнет нулевой отметки.