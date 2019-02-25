"Оскар": названы лучший сценарий и лучшая песня

В Лос-Анджелесе продолжается вручение премии Американской киноакадемии. Стал известен фильм, победивший в номинации "Лучший оригинальный сценарий" – это "Зеленая книга" Питера Фаррели. За "Лучший адаптированный сценарий" награжден фильм "Черный клановец" Спайка Ли.

Лучшей песней признана "Shallow" из романтической драмы "Звезда родилась". Это режиссерский дебют Брэдли Купера, представляющий собой ремейк фильма 1937 года. Песню в фильме исполняет Леди Гага.

Лучший фильм на иностранном языке – "Рома" Альфонса Куарона. Лучший мультфильм — "Человек-паук: Через вселенные", а победитель среди документальных фильмов — "Свободный подъем в одиночку".

Накал страстей на церемонии растет. В ближайшее время будут объявлены победители номинаций "Лучший фильм", "Лучший режиссер", а также награждены исполнители лучшей мужской и лучшей женской роли.