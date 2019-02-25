На аукционе во Франции продадут перьевую ручку и автограф Юрия Гагарина

Перьевая черная ручка первого в мире космонавта Юрия Гагарина и его автограф выставлены на торги аукционного дома во Франции. Специалисты оценивают стоимость набора в 15-20 тысяч евро.

Ручка выполнена в форме ракеты. На подставке есть надпись "СССР Сентябрь 1959". Автограф Гагарина стоит под написанным от руки поздравлением с Новым годом. Оно адресовано советским морякам и речникам.

Еще один лот состоит из 12 фотографий Юрия Гагарина, ценность которых — 5-7 тысяч евро. Снимки сделаны за три дня до гибели космонавта. Один — широко известен, остальные ранее нигде не публиковались. Семью сфотографировали в квартире Гагариных в Звездном городке под Москвой.

Аукцион проходит в режиме онлайн, итоги подведут в воскресенье.