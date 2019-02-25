В Камчатском крае спасатели освободили утку, примерзшую ко льду

Спасатели МЧС освободили утку из ледяного плена в Камчатском крае. Она примерзла перьями и не могла выбраться самостоятельно.

На озере птицу обнаружил местный житель и позвонил в МЧС. Сначала спасатели пытались вручную вызволить пленницу, но в итоге лед пришлось размораживать с помощью теплой воды.

Утка сопротивлялась: пыталась клюнуть спасателей и отбиваться. Но все же была освобождена. Ее сразу же выпустили в открытую воду, передает телеканал "Россия 24".