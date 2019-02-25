Тренер "Краснодара" Мусаев: в поражении от "Ростова" винить можем только себя

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев посетовал на плохую реализацию моментов в ответном матче 1/4 финала Кубка России с "Ростовом". Кроме того, он сообщил, что "быки" хотели пройти дальше в турнире, поэтому на игру был выставлен основной состав.

"Голевых моментов у нас много не было, но их было достаточно, чтобы побеждать. Винить можем только себя", – цитирует Мусаева "Спорт-экспресс".

Также он заявил, что "Краснодар" во всех турнирах хочет добиваться успеха. Именно поэтому тренерский штаб "быков" выставил на встречу с ростовским клубом основной состав. Однако этого не хватило для победы.

Напомним, что "Ростов" по сумме двух матчей прошел в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем пары "Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва).