Вручение "Оскара": объявлены лучшая мужская и лучшая женская роль

Американский актер египетского происхождения Рами Малек получил "Оскар" за лучшую мужскую роль. Он снялся в ленте "Богемская рапсодия" в роли Фредди Меркьюри, лидера группы The Queen.

В номинации "Лучшая женская роль" победила британка Оливия Колман, сыгравшая в фильме Йоргоса Лантимоса "Фаворитка".

Оба актера ранее получали за свои роли премию "Золотой глобус".

Информация о вручении "Оскаров" обновляется в режиме онлайн на сайте Filmpro.ru.