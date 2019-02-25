"Оскар" за лучшую режиссуру получил Альфонсо Куарон и его фильм "Рома"

Создатель мексиканского фильма "Рома" Альфонсо Куарон получил "Оскар" за лучшую режиссуру.

Черно-белый фильм шел сразу на 10 номинаций. Он также получил награду как лучший фильм на иностранном языке. Также "Оскаром" отмечена операторская работа в ленте.

Фильм рассказывает историю жизни мексиканской семьи, круто изменившуюся во время "Резни Тела Христова"- студенческих беспорядков 1971 года.

Интересный факт: во время съемок в Мехико (2016 год) вся съемочная группа была ограблена бандой городских рабочих. В результате пострадали 7 человек, в том числе 2 женщины. У киношников украли мобильные телефоны, кошельки и украшения.

Церемония вручения "Оскаров" в режиме онлайн освещается на сайте Filmpro.ru.