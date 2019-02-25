Украинской певице Maruv хотят запретить гастролировать в России

Украинской певице Maruv, финалистке национального этапа конкурса Eurovision, хотят запретить гастролировать в Российской Федерации. Ей передали контракт, в котором есть такой пункт.

У Maruv менее суток, чтобы принять решение. От этого будет зависеть, поедет она на конкурс или нет. Мнение зрителей и талант музыканта при этом не учитываются, передает телеканал "Россия 24".

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал победу Maruv на национальном отборе, назвав ее "частью гибридной войны России против Украины".