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Евровидение-2019 24 минуты назад
25 февраля 201907:51
Украинской певице Maruv хотят запретить гастролировать в России
Украинской певице Maruv, финалистке национального этапа конкурса Eurovision, хотят запретить гастролировать в Российской Федерации. Ей передали контракт, в котором есть такой пункт.
У Maruv менее суток, чтобы принять решение. От этого будет зависеть, поедет она на конкурс или нет. Мнение зрителей и талант музыканта при этом не учитываются, передает телеканал "Россия 24".
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал победу Maruv на национальном отборе, назвав ее "частью гибридной войны России против Украины".
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