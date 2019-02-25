"Оскар-2019": лучшим фильмом года признана "Зеленая книга" Питера Фаррелли

Фильм "Зеленая книга" Питера Фаррелли признан лучшим фильмом года. Он получил "Оскар".

Это комедия, а также биографическая драма, основанная на реальных событиях. Известный джазовый музыкант и обычный водитель путешествуют по американскому югу. Постепенно они становятся друзьями. Главные роли в фильме сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

За лучшую режиссуру статуэтку получил Альфонсо Куарон и его черно-белая картина "Рома". Лента Куарона получила еще статуэтку за операторскую работу, а также стала лучшим фильмом на иностранном языке.



Награду за лучшую женскую роль получила Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворитка" Йоргоса Лантимосса, передает телеканал "Россия 24". Приз за мужскую роль дали Рами Малеку, который сыграл Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Это первый "Оскар" актера.