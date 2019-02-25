Мини-футбол. Команда КПРФ вернула себе лидерство в Суперлиге

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге прошли матчи 13-го тура. После двух побед "Синары" над "Сибиряком" (3:2 и 8:1) отложенную встречу провели потенциальные лидеры из КПРФ, которые во второй раз обыграли аутсайдеров из БЛиК – 3:2. "Коммунисты" вернули себе первую строчку.

В двух других встречах субботу и воскресенья "Тюмень" в гостях дважды одолела "Новую Генерацию" – 7:3 и 4:2. Тюменцы уверенно держатся на 3-м месте, опережая "Газпром-Югру" на 4 очка – 55 против 51. Команда КПРФ имеет 58 турнирных баллов и на одно очко опережает "Синару". В шестерке "Норильский Никель" (44 очка) и "Сибиряк" (28).