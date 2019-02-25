Хачанов опустился на одно место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов потерял одно место в списке лучших теннисистов мира. Это стало известно после публикации обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Хачанов расположился на 12-й позиции, хотя неделю назад находился на 11-й.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранил за собой серб Новак Джокович. Далее идут испанец Рафаэль Надаль, Александр Зверев из Германии, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, южноафриканец Кевин Андерсон, японец Кей Нисикори, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, американец Джон Иснер и хорват Марин Чилич.

В рейтинге Хачанова опередил грек Стефанос Циципас, который переместился с 12-го на 11-е место. В топ-100 находятся еще один представитель России – Даниил Медведев (15-е место). Евгений Донской располагается на 102-й строчке, Андрей Рублев – на 112-й.