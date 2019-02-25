ММА. Виталий Минаков перенес сразу две операции

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, который выступает в ведущем американском промоушене Bellator, после боя с Чиком Конго попал на больничную койку. Причиной стало не первое в карьере поражение, а запущенная травма плеча. Кроме него спортсмен лечит еще и поврежденное колено.

"Сегодня прооперировал плечо и колено, — сообщил Минаков своим поклонникам в социальной сети Instagram. – Все прошло хорошо, и в скором времени я вернусь в зал". Боец выложил в сеть фото с врачами, а также осколки кости, которые ему извлекли из плеча.

"Никогда бы не подумал, что именно подобное стало причиной ограничения движения и болей. Оказывается, бывает и такое", – написал Минаков. Как уже сообщали Вести.Ru, Виталий проиграл решением Конго на турнире Bellator 221 и это поражение стало первым в его карьере.