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25 февраля 201908:49

В Бангладеш убит террорист, пытавшийся угнать самолет

Barcroft Images/ТАСС

В Бангладеш пассажир, пытавшийся угнать самолет, застрелен сотрудники спецслужб, передает "Интерфакс".

Авиалайнер с 143 пассажирами на борту летел из столицы Бангладеш Дакки в Дубай. После того как мужчина попытался захватить воздушное судно, командир экипажа принял решение экстренно сесть в городе Читтагонг (Бангладеш).

После приземления все 143 пассажира и семеро членов экипажа Boeing 737-800 были успешно эвакуированы.

25-летний гражданин Бангладеш, пытавшийся захватить самолет, требовал личных переговоров с премьер-министром страны.

Спецслужбы, окружившие лайнер, уговаривали злоумышленника сдаться, однако он начал стрелять. В ходе перестрелки террорист был ранен и скончался по дороге в больницу.

По данным властей, у преступника был при себе пистолет. Есть предположение, что он был психически болен.

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