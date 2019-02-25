Деревня Универсиады ожила: первыми прибыли спортсмены из Японии

На базе кампуса Сибирского федерального университета открылась деревня Универсиады. Специально для игр выстроены, многофункциональный комплекс, медицинский центр. Конечно, будут использоваться и существующие здания. В деревне есть всё необходимое для комфортного проживания. Например, корпус для подготовки спортивного оборудования, ресторан на тысячу мест, и даже религиозный блок.

Как передает ГТРК "Красноярск", по сути, это небольшой город в городе. Максимальная удалённость от спортивных объектов всего 60 минут, что является основным преимуществм деревни. Первыми заселились спортсмены из Японии и делегаты ФИСУ. А всего в деревне Универсиады будут проживать спортсмены из 58 стран мира. Как отметил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, все с удовлетворением отмечают высокий стандарт для проживания в кампусе, "уверен, что это поможет спортсменам показать хорошие результаты".

Соревнования стартуют 1 марта, а 2-го состоится торжественное открытие Универсиады. Гендиректор АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019" Максим Уразов подчеркнул: "Сегодня мы проверили трассы, сейчас готовятся спортивные объекты. Деревню Универсиады мы уже запустили". Осталось несколько дней поработать над качеством и встречать гостей, — заключил Уразов.