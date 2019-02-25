Мозякин, Дацюк и Кулемин лидеры рейтинга зарплат в КХЛ

Накануне старта плей-офф Континентальной хоккейной лиги стали известны некоторые подробности из зарплатных ведомостей ведущих клубов нашей страны, участвующих в розыгрыше Кубка Гагарина. Самые большие зарплаты в Лиге имеют хоккеисты магнитогорского "Металлурга", казанского "Ак Барса" и питерского СКА.

Тройку абсолютных лидеров составили форварды Сергей Мозякин ("Металлург", 180 млн рублей за сезон без учета бонусов), Павел Дацюк (СКА, 170 млн) и Николай Кулемин ("Металлург", 165 млн). Самый высокооплачиваемый защитник Лиги Андрей Марков ("Ак Барс", 150 млн).

Наиболее ценный в этом смысле вратарь – Василий Кошечкин ("Металлург", 110 млн), сообщает "Спорт-экспресс". Самый зарабатывающий легионер КХЛ – канадец с казахстанским паспортом Найджел Доус ("Автомобилист", 150 млн рублей).