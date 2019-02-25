Дель Пьеро стал владельцем команды из Лос-Анджелеса

Известный итальянский футболист, чемпион мира и экс-нападающий туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро несколько месяцев назад стал владельцем команды из США, но рассказал об этом только сейчас.

По словам итальянца, его клуб базируется в Лос-Анджелесе, называется LA10FC и выступает в третьей американской лиге, победителем которой команда стала в прошлом сезоне.

Напомним, что Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993 по 2012 год и является настоящей легендой клуба, в котором он стал шестикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов.