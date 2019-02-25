СК начал прием жалоб от коммерсантов

Следственный комитет России открыл горячую телефонную линию для бизнесменов, на которых оказывают давление проверяющие органы.

"Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Прием жалоб осуществляется в рабочие дни по номеру 8 (495) 986-78-18.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, отметил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно находиться под угрозой административного или уголовного преследования.

В качестве примера он привел статистику, согласно которой почти половина дел в отношении бизнесменов прекращаются, не доходя до суда — то есть изначально эти дела были возбуждены по непонятным соображениям, указал глава государства.

Для улучшения делового климата президент призвал избавляться от всего, что ограничивает свободу предпринимательства.