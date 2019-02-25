Предложения по допсубсидиям на авиаперевозки на Дальний Восток представят до 20 марта

По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева до 20 марта 2019 года представят предложения по дополнительному субсидированию авиаперевозок на Дальний Восток, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на Минвостокразвития.

Дмитрий Медведев дал соответсвующий указ 12 февраля по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания. "Мы в полном объеме выделим необходимые средства для осуществления льготной программы перевозок", — заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, в прошлом году при поддержке Минвостокразвития на субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток выделили 4,5 млрд рублей — это около 66% общей суммы субсидий на авиаперевозки. В общей сложности за этот период было перевезено более 570 тысяч пассажиров. В ноябре 2018 года льготная программа стала круглогодичной. В нее вошли еще 64 маршрута. Также право на субсидированные билеты получили многодетные семьи.

В настоящий момент в программу льготных перелетов в Симферополь, Калининград и ДФО включены граждане до 23, мужчины старше 60-ти и женщины старше 55 лет, инвалиды первой, второй и третьей групп; сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов первой группы; многодетные семьи.

В 2019 году на выплаты авиакомпаниям в бюджете предусмотрено 3,8 миллиарда рублей. Из них 2,8 миллиарда — на субсидии перелетов в ДФО. Как сообщает Минтранс, дополнительно необходимо выделить еще более 5 миллиардов рублей. Это позволит перевезти около 1,2 миллионов человек на льготных условиях.