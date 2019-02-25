Биатлонистка Старых может пропустить чемпионат мира из-за травмы

В составе женской биатлонной сборной России, которая готовится к чемпионату мира в шведском Эстерсунде, возможна весьма обидная потеря. Одна из лидеров команды Ирина Старых может пропустить первенство в Швеции из-за обострившихся в последнее время проблем с травмой спины.

Старых была заявлена в состав сборной на чемпионат Европы, что завершился накануне в белорусских Раубичах, но и там пропустила большинство гонок. "Травма спины Старых подвела. Мы рассчитывали, что на Европе она побежит всю программу", — сказал президент СБР Владимир Драчев.

По словам главы Союза биатлонистов, Старых отправилась в Тюмень, и со своими врачами и специалистами по мануальной терапии будет пытаться изменить ситуацию. РИА Новости цитируют Драчева: "Но замену ей мы готовим".