Формула-1. Фанаты автоспорта признали болид Ferrari самым элегантным

Накануне старта нового сезона в чемпионате мира класса "Формула-1" все команды-участницы представили раскраску своих новых машин. Официальный сайт "Ф-1" тут же провел голосование на лучшую ливрею 2019 года. Первое место по мнению посетителей сайта с 21% голосов заняла итальянская "конюшня" Ferrari.

Всего в голосовании приняли участие более 50 тыс. человек. Второе-третье места в опросе разделили новые раскраски машин команд Haas и Alfa Romeo (экс-Sauber) – по 17% голосов. Только на 4-м месте действующие чемпионы "Королевских гонок" из Mercedes (12%).

Меньше всего болельщикам понравилась новая ливрея болидов команды Racing Point (экс-Force India), за которую проголосовали только 2% респондентов. Ненамного больше голосов – 3%, — набрала новая окраска машин команды Toro Rosso, за которую выступает российский пилот Даниил Квят.