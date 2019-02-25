Со строящейся в Душанбе крупнейшей мечети упали 9 рабочих

В понедельник в Душанбе с 60-метровой высоты упали девять строителей самой крупной мечети в Центральной Азии, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в ходе проведения строительных работ рухнули строительные леса, и рабочие упали с высоты примерно 60 метров, восемь из них с травмами различной степени тяжести госпитализированы​​​. Один из пострадавших от госпитализации отказался.

В Душанбе завершается строительство самой большой в Центральной Азии соборной мечети площадью в шесть гектаров. В мечети смогут одновременно молиться около 120 тысяч человек.