25 февраля 201911:50
КХЛ назвала лучших игроков последней недели регулярки
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам 24-й и заключительной недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан российский голкипер "Сочи" Константин Барулин, который в двух матчах недели одержал две сухие победы.
Лучшим защитником признан Михал Йордан из хабаровского "Амура". Среди нападающих лучшим стал россиянин Александр Барабанов из санк-петербургского СКА, который набрал 4 (3+1) очка в трех встречах. Лучшим новичком КХЛ признала финского нападающего "Йокерита" Кристиана Весалайнена.
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