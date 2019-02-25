КХЛ назвала лучших игроков последней недели регулярки

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам 24-й и заключительной недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан российский голкипер "Сочи" Константин Барулин, который в двух матчах недели одержал две сухие победы.

Лучшим защитником признан Михал Йордан из хабаровского "Амура". Среди нападающих лучшим стал россиянин Александр Барабанов из санк-петербургского СКА, который набрал 4 (3+1) очка в трех встречах. Лучшим новичком КХЛ признала финского нападающего "Йокерита" Кристиана Весалайнена.