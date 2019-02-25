В Москве схватили торговцев поддельными пилотскими правами

В Москве полицейские задержали пятерых членов преступной группы, которые торговали липовыми летными сертификатами. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступники действовали под видом авиационных учебных центров, уверяя потенциальных покупателей, что необходимые документы можно получить без обязательного обучения. Доход мошенников составил более 10 миллионов рублей.