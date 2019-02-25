Прокуратура Медногорска заинтересовалась опасными отходами горбольницы

По факту ненадлежащего хранения и вывоза отходов а отношении руководства горбольницы Медногорска прокуратура совместно с региональным Роспотребнадзором начала проверку.

Жителей города беспокоит, что в кучах с мусором находятся отходы класса "Б". По словам очевидцев, подобные мусорные кучи находятся в непосредственной близости от жилых кварталов и не убираются неделями. К тому же медицинские отходы растаскивают собаки. ГТРК "Оренбург" напоминает, отходы класса "Б" – это отходы, образующиеся в процессе деятельности фармацевтических, медицинских учреждений, лабораторий и т.д. Они должны быть определенным образом обеззаражены и утилизированы, т.к. могут быть инфицированы возбудителями заболеваний человека.

Как заявил главный врач больницы Медногорска Алексей Перегудов, выбрасываемые отходы не представляют биологической опасности, потому что подвергаются многоступенчатой системе обработки. Кроме того, на месте стихийных свалок установлены мусорные контейнеры, — заверил главврач.