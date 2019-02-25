Россия обошла США и Японию в автомобильном рейтинге FIA

Международная федерация автоспорт (FIA) опубликовала рейтинг стран, гонщики которых принимали в прошлом году участие в крупнейших всепланетных состязаниях. Россия впервые в истории вошла в Топ-10 этой классификации, заняв 9-е место и опередив, в частности, США, Японию и Испанию.

Лидирует в рейтинге Италия, имеющая 46 условных баллов. В тройке самых успешных стран Чехия и Германия, в Топ-10 кроме них и России также вошли Великобритания, Швеция, Франция, Бельгия, Бразилия и Латвия.

"Россия имеет в своих рядах прекрасных гонщиков, которые успешно выступают за границей, — отметил президент Российской автомобильной Федерации Виктор Кирьянов. – Сейчас мы ещё больше вовлекаем в автоспорт молодежь, проводим престижные автомобильные соревнования внутри страны".