Приморцу, столкнувшемуся в тайге с тигром, грозит статья за браконьерство и незаконное оружие

Мужчина, на которого на севере Приморья набросился тигр в лесу, грозит уголовная ответственность за незаконное оружие и браконьерство. Как напоминает ГТРК "Владивосток", в одну из больниц Красноармейского района 16 февраля поступил местный житель с серьезными травмами после нападения хищника. У него были диагностированы обширные укушенные раны головы, лица, а также верхних конечностей.

Как выяснилось позже, мужчина занимался браконьерством и пострадал от тигра во время проверки капканов на кабанов, так называемых "петель". Собаки учуяли зверя и загнали его в чащу. Как отметили в краевой администрации, тигр защищаясь прыгнул на мужчину. Тот, в свою очередь, успел выстрелить в животного из ружья.

Сейчас проводится мониторинг территории. Однако в Охотнадзоре говорят, что тигр ушел, не оставив следов. Поэтому преследовать его нет смысла. В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники Охотнадзора и полиции. Эксперты выясняют также причины поведения тигра.