Сибайские школьники начали лечебный курс в крымском санатории

Отдыхающие в Крыму сибайские школьники начали курс лечения. Напомним, на прошлой неделе первые группы ребят приехали в санаторий "Мечта" в Евпатории. За это время дети уже акклиматизировались и успели познакомиться с курортом, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Как поясняют медики, лечебный курс направлен прежде всего на восстановление дыхательных органов. Он включает в себя ингаляции, аромотерапию, бассейн, массажные процедуры и многое другое. Врачи отмечают, что немаловажную роль в реабилитации и оздоровлении играет крымский климат. Санаторий расположен всего в пятистах метрах от моря.

Напомним, на полуостров отправились 250 школьников из Сибая. Вторая группа детей прибудет в Крым десятого марта. Для всех ребят будет организован коллективный отдых. Кроме того, чтобы школьники не отставали от учебной программы, для них будут проводить уроки.