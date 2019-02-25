Оскар-2019: "Зеленая книга" поборолась с "Богемской рапсодией"

В воскресенье в Лос-Анжелесе вручили премию "Оскар". Награду за лучший фильм получила лента Питера Фаррелли "Зелёная книга" (Green Book), передает телеканал "Россия 24".

Лучшим режиссером назван Альфонсо Куарон с картиной "Рома" (Roma). В прошлом году этот фильм завоевал "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Награду за лучшую женскую роль получила Оливия Колман за фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка", повествующего о дворе королевы Анны Стюарт. Британка каким-то образом оттеснила экстравагантную Леди Гага ("Звезда родилась"), восхитительную Гленн Клоуз ("Жена"), искрометную Мелиссу Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?") и Ялицу Апарисио ("Рома").

Ну а приз за мужскую роль дали Рами Малеку, он сыграл Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии" (Bohemian Rhapsody). Воплотивший его образ Малек в итоге прогнозируемо удостоился награды американской киноакадемии. Это первый "Оскар" актера.

Лента Куарона также получила статуэтку за операторскую работу, и признана лучшим фильмом на иностранном языке. В этом сезоне фортуна явно была на стороне экранизации головокружительной карьеры солиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

В номинации "Лучший грим" победил фильм "Власть" (Vice), где Кристиан Бейл играет американского политика Дика Чейни.

В итоге лидером по числу "Оскаров" стала "Богемская рапсодия". Фильм претендовал на пять золотых статуэток, завоевав четыре из них. Также он был отмечен за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука.

По три статуэтки каждый получили "Рома", "Черная пантера" и "Зеленая книга". "Черная пантера", претендовавшая на семь наград, удостоена премии за лучшую музыку к фильму, работу художника и лучшие костюмы.

Кроме "Зеленой книги", "Богемской рапсодии", "Рома" и "Черной пантеры", в номинации "Лучший фильм" на "Оскар" претендовали картины "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса, "Звезда родилась" (A Star is Born) Брэдли Купера, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Власть" (Vice) Адама Маккея и "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера.

В жесткой конкуренции лента Фаррелли из пяти возможных получила почетный трофей в трех категориях, включая "Лучший актер второго плана" (Махершала Али) и "Лучший оригинальный сценарий". Оттеснив на второй план грозных соперников в лице Сэма Рокуэлла ("Власть"), Ричарда Гранта ("Сможете ли вы меня простить?"), Адама Драйвера ("Черный клановец") и Сэма Эллиотта ("Звезда родилась"), Али стал двукратным обладателем "Оскара" с учетом премии за роль в фильме "Лунный свет" (Moonlight, 2016).