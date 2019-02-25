Трое погибших: легковой автомобиль влетел под припаркованную фуру в Новосибирске

Появились видео с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около пяти часов утра в понедельник, 25 февраля, на улице Троллейной в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 врезался в фуру, припаркованную у края проезжей части.

"Девятка" буквально влетела под грузовик, крыша и часть салоны были смяты.

В результате инцидента погибли три пассажира легковушки – двое мужчин и женщина. Еще три человека, в том числе – сам водитель, были доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

Для извлечения людей из искореженного автомобиля спасателям пришлось задействовать специальные инструменты.

"Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также личности всех погибших и пострадавших в аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — отметили в ведомстве.