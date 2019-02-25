Автобус на трех колесах с помощью бревна добрался до мастерской

На трех колесах и одном бревне доставил в автомастерскую свой автобус водитель из Прокопьевска. Заинтригованный очевидец снял на видео необычную эвакуацию.

Эти кадры были сделаны днем 23 февраля в районе Кирзавода. Запасного колеса взамен поврежденного в салоне не нашлось, а потому пришлось прибегнуть к советам народных умельцев. В качестве своеобразного костыля он использовал найденное на обочине березовое бревно. Двигался автобус не сам, а на буксире, бревно при этом от трения дымилось.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Кемеровской области "Сибдепо" пояснили, что такая буксировка до места ремонта допускается, если нет возможности закрепить колесо.