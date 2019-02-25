Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

В Новосибирске Октябрьский районный суд реабилитировал картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказавшись призвать ее экстремистской.

Дело рассматривалось повторно с учетом новой экспертизы, проведенной специалистами. В 2016 году этот же суд признал это произведение искусства экстремистским и поместил в список запрещенных материалов. Это решение было отменено Новосибирским областным судом после того, как за картину вступился Совет по правам человека при президенте (СПЧ).

После проведения нового исследования эксперты пришли к выводу, что полотно не возбуждает ненависти к кому-либо "на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе", хотя художник и изобразил негативные эмоции по отношению к определенным этническим группам.

Прокуратура обратилась с просьбой назначить еще одну экспертизу, но это ходатайство суд отклонил, сообщает РИА Новости.