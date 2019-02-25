Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 февраля 201912:07

Новым премьером Казахстана стал Аскар Мамин

Артем Геодакян/ТАСС

Новым главой правительства Казахстана президентским указом назначен Аскар Мамин, передает ТАСС. До этого был временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Мамин родился 23 октября 1965 года в Целинограде Казахской ССР (ныне Астана). Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, работал монтажником, затем служил в органах Управления внутренних дел, заместителем мэра Астаны. В начале 2000-х годов был вице-министром транспорта и коммуникаций, затем первым вице-министром индустрии и торговли, далее мэром Астаны. В 2008 году возглавлял "Казахстанские железные дороги", затем комитет транспорта, логистики и связи Национальной палаты предпринимателей. С 9 сентября 2016 года – первый заместитель премьер-министра Казахастана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство в отставку 21 февраля, поскольку в экономике страны не было отмечено положительных изменений. Правительству, по мнению главы государства, не удалось создать условия для роста экономики.

Сейчас

12:34

Путину доложат о просьбе взять дело Калви под личный контроль

11:47

Новым премьером Казахстана стал Аскар Мамин

10:53

В Москве схватили торговцев поддельными пилотскими правами

09:47

СК начал прием жалоб от коммерсантов

09:07

Лавров: нельзя требовать от КНДР всего без взаимности

07:21

"Оскар-2019": лучшим фильмом года признана "Зеленая книга"

06:44

"Оскар": названы лучший сценарий и лучшая песня

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путину доложат о просьбе взять дело Калви под личный контроль

Путину доложат о просьбе взять дело Калви под личный контроль

13 минут назад
Оскар-2019: "Зеленая книга" поборолась с "Богемской рапсодией"

Оскар-2019: "Зеленая книга" поборолась с "Богемской рапсодией"

51 минута назад
СК начал прием жалоб от коммерсантов

СК начал прием жалоб от коммерсантов

2 часа назад
Врачи не обнаружили признаков инфаркта у Федосеевой-Шукшиной

Врачи не обнаружили признаков инфаркта у Федосеевой-Шукшиной

43 минуты назад
Новым премьером Казахстана стал Аскар Мамин

Новым премьером Казахстана стал Аскар Мамин

54 минуты назад
Взрывное устройство сработало под машиной главы подразделения МВД ДНР

Взрывное устройство сработало под машиной главы подразделения МВД ДНР

29 минут назад
Со строящейся в Душанбе крупнейшей мечети упали 9 рабочих

Со строящейся в Душанбе крупнейшей мечети упали 9 рабочих

2 часа назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

3 часа назад
Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары

Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары

10 часов назад
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

58 минут назад
Георгий Данелия – в искусственной коме

Георгий Данелия – в искусственной коме

20 часов назад
В Москве схватили торговцев поддельными пилотскими правами

В Москве схватили торговцев поддельными пилотскими правами

1 час назад
"Т-34" прошел в США с большим успехом

"Т-34" прошел в США с большим успехом

15 часов назад
Цветной портрет исчезнувшей страны

Цветной портрет исчезнувшей страны

1 час назад
Автобус на трех колесах с помощью бревна добрался до мастерской

Автобус на трех колесах с помощью бревна добрался до мастерской

1 час назад
Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны

Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны

1 час назад
Московскую тюрьму переделают в отель

Московскую тюрьму переделают в отель

1 час назад
Как сражения в мультфильмах меняют героев к лучшему

Как сражения в мультфильмах меняют героев к лучшему

2 часа назад
Горькая доля: россиян защитят от захвата квартир

Горькая доля: россиян защитят от захвата квартир

3 часа назад
В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные права (бумажные будут не нужны!)

В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные права (бумажные будут не нужны!)

3 часа назад
Вести.net: Huawei показала свою версию складного смартфона

Вести.net: Huawei показала свою версию складного смартфона

3 часа назад
ММА. Виталий Минаков перенес сразу две операции

ММА. Виталий Минаков перенес сразу две операции

3 часа назад
В Бангладеш убит террорист, пытавшийся угнать самолет

В Бангладеш убит террорист, пытавшийся угнать самолет

4 часа назад
Украинской певице Maruv хотят запретить гастролировать в России

Украинской певице Maruv хотят запретить гастролировать в России

5 часов назад
На аукционе во Франции продадут перьевую ручку и автограф Юрия Гагарина

На аукционе во Франции продадут перьевую ручку и автограф Юрия Гагарина

5 часов назад
Росгвардия: применение оружия при ликвидации преступника под Астраханью было правомерным

Росгвардия: применение оружия при ликвидации преступника под Астраханью было правомерным

5 часов назад
Во второй половине марта в Россию придет весна

Во второй половине марта в Россию придет весна

5 часов назад
Вручение "Оскара": объявлены лучшая мужская и лучшая женская роль

Вручение "Оскара": объявлены лучшая мужская и лучшая женская роль

6 часов назад
70 процентов жителей Окинавы выступили против новой базы ВВС США

70 процентов жителей Окинавы выступили против новой базы ВВС США

6 часов назад
Предварительные результаты выборов в парламент Молдавии: социалисты лидируют

Предварительные результаты выборов в парламент Молдавии: социалисты лидируют

6 часов назад
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

7 часов назад
Колумбийские дипломаты пешком ушли из Венесуэлы

Колумбийские дипломаты пешком ушли из Венесуэлы

8 часов назад
Стала известна причина проблемы при запуске спутника Egyptsat

Стала известна причина проблемы при запуске спутника Egyptsat

10 часов назад
Дональд Трамп отправится в Ханой на вторую встречу с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп отправится в Ханой на вторую встречу с Ким Чен Ыном

11 часов назад
Самолеты западной коалиции атаковали лагерь террористов на востоке Сирии

Самолеты западной коалиции атаковали лагерь террористов на востоке Сирии

12 часов назад
ДНР: в перестрелке между силовиками ранен мирный житель

ДНР: в перестрелке между силовиками ранен мирный житель

12 часов назад
Венесуэла с каждым днем усиливает меры безопасности

Венесуэла с каждым днем усиливает меры безопасности

14 часов назад
Украинцы не знают, за кого голосовать

Украинцы не знают, за кого голосовать

14 часов назад
Польша возненавидела победу над фашизмом

Польша возненавидела победу над фашизмом

15 часов назад
Британское правительство не сдержало обещание и проводит наземные операции в Сирии

Британское правительство не сдержало обещание и проводит наземные операции в Сирии

15 часов назад
Скелетонист Третьяков выиграл общий зачет Кубка мира во второй раз в карьере

Скелетонист Третьяков выиграл общий зачет Кубка мира во второй раз в карьере

15 часов назад
В ответ на вопрос о Вышинском Порошенко назвал Россию "убийцей Украины"

В ответ на вопрос о Вышинском Порошенко назвал Россию "убийцей Украины"

15 часов назад
Ивелин Попов вывел "Ростов" в полуфинал Кубка России

Ивелин Попов вывел "Ростов" в полуфинал Кубка России

16 часов назад
США: право на убийство ребенка и травля губернатора

США: право на убийство ребенка и травля губернатора

16 часов назад
Софья Великая одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Каире

Софья Великая одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Каире

16 часов назад
От скандала с любовником Макрона спас антисемитизм

От скандала с любовником Макрона спас антисемитизм

16 часов назад
Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось

Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось

16 часов назад
Кулижников стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира в спринте

Кулижников стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира в спринте

16 часов назад
Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами

Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами

17 часов назад
Друзья Янковского рассказали о его последних днях

Друзья Янковского рассказали о его последних днях

17 часов назад