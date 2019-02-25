Новым премьером Казахстана стал Аскар Мамин

Новым главой правительства Казахстана президентским указом назначен Аскар Мамин, передает ТАСС. До этого был временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Мамин родился 23 октября 1965 года в Целинограде Казахской ССР (ныне Астана). Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, работал монтажником, затем служил в органах Управления внутренних дел, заместителем мэра Астаны. В начале 2000-х годов был вице-министром транспорта и коммуникаций, затем первым вице-министром индустрии и торговли, далее мэром Астаны. В 2008 году возглавлял "Казахстанские железные дороги", затем комитет транспорта, логистики и связи Национальной палаты предпринимателей. С 9 сентября 2016 года – первый заместитель премьер-министра Казахастана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство в отставку 21 февраля, поскольку в экономике страны не было отмечено положительных изменений. Правительству, по мнению главы государства, не удалось создать условия для роста экономики.