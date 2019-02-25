Врачи не обнаружили признаков инфаркта у Федосеевой-Шукшиной

Врачи не подтвердили диагноз "инфаркт" у попавшей в больницу 80-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Да, было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло. Подозрение все сняты", — сообщила ТАСС ее внучка Анна Шукшина, добавив, что пока бабушка остается под наблюдением врачей.

Между тем источник в Центре кардиологии Минздрава России рассказал "Интерфаксу", что состояние актрисы является тяжелым. С чем это связано, он не уточнил.

Женщина была экстренно госпитализирована накануне вечером после того, как почувствовала боли в груди. СМИ поспешили сообщить, что виной тому стал инфаркт. Однако муж актрисы Бари Алибасов, за которого она вышла замуж осенью 2018 года, рассказал, что у супруги поднялось давление.

Лидия Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР. Имеет Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Снялась в более чем 80 фильмах и сериалах. Славу ей принесли роли в таких фильмах, как "Калина красная", "Печки-лавочки", "Странные люди", "Шизофрения", "12 стульев", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось…", "Петербургские тайны".