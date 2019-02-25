Президент "Баварии": для Рибери и Роббена организуем прощальный матч

Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хенесс заявил, что полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен уйдут из команды по окончании сезона. Для них планируется организовать прощальный матч.

При этом Хенесс отметил, что Рибери не планирует завершать карьеру и хочет дальше играть за "Баварию". "Рибери хочет остаться в "Баварии" до тех пор, пока он не сможет ходить, — сказал президент клуба, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Он, конечно, будет жить в Мюнхене позднее, и мы найдем для него работу, которая оправдает его заслуги".

Напомним, что Рибери выступает за мюнхенцев с 2007 года. Роббен – с 2009-го.