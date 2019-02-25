Велоспорт. Katusha-Alpecin выиграла командный зачет Тура Омана

Завершилась одна из самых престижных многодневных велогонок стартовой части сезона Мирового тура — Тур Омана (Tour of Oman). Победу в личном зачете второй год подряд праздновал Алексей Луценко из Astana Pro Team, а в командной борьбе победили гонщики российско-немецкой команды Katusha-Alpecin.

Заключительный, шестой этап велогонки выиграл итальянец Джакомо Ниццоло из Team Dimension Data, в финишном спринте обойдя Сонни Кольбрелли из Bahrain Merida и Давиде Баллерини из Astana. Тем не менее, Луценко сохранил лидерство в общем зачете. Второй – Доменико Поццовиво из Bahrain Merida, третий – Хесус Эррада из Cofidis. Лучшим из "Катюши" стал немец Штефф Крас – он на 11-м месте.