Ограбление в Муроме: два миллиона вынесли через парадную дверь ДК

Вознаграждение обещано за полезную информацию в поиске злоумышленников, ограбивших Дом Культуры имени 1100-летия Мурома. Сообщение о пропаже денег поступило в УМВД по Владимирской области в минувшую субботу. Неизвестные вынесли из кассы ДК в Муроме 2 миллиона рублей.

Пока неизвестно, как воры проникли в здание. Но вышли оттуда, пишут в соцсетях, через парадную дверь. Как сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на соцсети, незадолго до данного инцидента в муромском Доме Культуры выступили с концертами группа "Лесоповал" и певица Слава.