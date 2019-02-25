Появилось видео с места столкновения автобуса и фуры во Владимирской области

Один из очевидцев запечатлел последствия дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около шести часов утра в понедельник, 25 февраля, на автодороге Колокша – Кольчугино — Верхние Дворики во Владимирской области.

СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ, сообщают, что водитель рейсового автобуса марки Higer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Renault.

После аварии оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части в кюветах по разные стороны дороги.

В результате инцидента пострадал один человек – 57-летняя пассажирка автобуса.