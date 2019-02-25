В Рязани представили уникальную карту губернии 18 века

На выставке в Рязани представили уникальную карту Рязанского наместничества конца XVIII века. Атлас является бесценным историческим и картографическим источником. Он был составлен в 1794 году, когда в состав Рязанской губернии были включены районные центры Липецкой и Московской областей, и содержит 25 рукописных планов, сообщает ГТРК "Ока".

Напомним, редкий документ ранее использовался в качестве иллюстрационного материала. Теперь же он стал доступен как научное издание. Организаторы мероприятия отмечают, что памятник содержит большой пласт статистических и экономических данных. Топографическое описание атласа содержит сведения о ревизии 1782 года и богатейшую информацию о территории Рязанского наместничества в период административной реформы.