Взрывное устройство сработало под машиной главы подразделения МВД ДНР

Взрывное устройство сработало утром в понедельник в машине командира подразделения МВД Донецкой народной республики. Сотрудник правоохранительных органов, как сообщает телеграм-канал War Gonzo, госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Оперативники обнародовали первые кадры с места взрыва.

"Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории ДНР. Так, сегодня в Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль", — заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

На кадрах видно, что СВУ было заложено со стороны правой задней двери легковушки. Взрывом пробило днище автомобиля, посекло осколками обшивку кресла и выбило несколько стекол.

Фамилия пострадавшего оперативника не называется, источники утверждают, что его жизни ничего не угрожает. На месте работают следователи.

Днем 23 февраля на КПП "Еленовка" в Донбассе подорвался съехавший на обочину микроавтобус, в результате два человека погибли, один получил травмы.