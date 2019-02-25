СК устанавливает причины схода с рельсов вагона с углем под Екатеринбургом

Более шестидесяти специалистов СвЖД в выходные устраняли последствия ЧП в Свердловской области. 23 февраля на перегоне Хризолитовый – Арамиль в 3:30 утра с рельсов сошел вагон грузового поезда с углем. Из-за аварии были задержаны электрички. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГТРК "Урал".

Ремонтные бригады Свердловской железной дороги оперативно провели замену двухсот метров железнодорожного полотна, и к девяти утра запустили на участке реверсивное движение. Подробности и причины ЧП устанавливает Следственный комитет.