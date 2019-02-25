Арестован водитель, сбивший пятерых пешеходов на Невском проспекте

Водитель, сбивший на Невском проспекте Петербурга пятерых пешеходов, арестован на 2 месяца.

Суд решил, что 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов может скрыться от следствия, так как имеет загранпаспорт и систематически выезжает за рубеж. Сам обвиняемый, которому в суде был предоставлен переводчик, заявил, что имеет только российское гражданство. Однако в материалах дела при этом имелась копия азербайджанского паспорта, сообщает "Интерфакс".

Трагедия произошла ночью 24 февраля на Невском проспекте у дома номер 55. Автомобиль BMW Х6 столкнулся с другой машиной, после чего выехал на тротуар и сбил 5 человек. Два человека погибли на месте, трое получили тяжелые травмы.

В ходе расследования выяснилось, что в течении последних двух лет Касымов нарушал правила не менее 55 раз, а осенью 2018 года был лишен водительских прав.