У стрелявшего в полицейских астраханца нашли дома нарколабораторию

Небольшую теплицу с растущей в ней коноплей обнаружили в доме 42-летнего жителя Астраханской области, в воскресенье открывшего огонь по полицейским, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР. Нарколабораторию сняли на видео.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 февраля, когда мужчина с ружьем в руках отправился прогуляться по родному селу Бахтемир, чем немало напугал соседей. Последние вызвали стражей порядка, но когда те предложили подозреваемому сложить оружие и сдаться, он открыл огонь на поражение. Полицейский получил ранения в голову и грудь, однако на его счастье рядом оказался боец Росгвардии, у которого в тот день был выходной. Подобрав с земли табельный пистолет, он убил злоумышленника, после чего оказал помощь раненному коллеге и вызвал медиков.

Дома у подозреваемого следователи обнаружили встроенный в шкаф парник для выращивания конопли: под фитолампами в горшках росли два крупных куста наркосодержащего растения и несколько мелких.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.