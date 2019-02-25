Квят раскрыл подробности возвращения в "Формулу-1"

Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят рассказал подробности о возвращении в "королевские гонки". В 2017 году он покинул команду и в 2018-м работал на Ferrari.

"В августе доктор Марко позвонил мне и сказал, что хочет встретиться, – сказал Квят, которого цитирует Motorsport. — У меня не было планов на 2019 год, и я был рад получить этот звонок. На том этапе я уже понимал, что ему есть что мне предложить, и так в итоге и оказалось. Мы поговорили, все было очень просто – и вот я здесь".

"Что было в прошлом – это закрытая глава. С "Ред Буллом" я работаю с 2010 года, и я нахожусь здесь сейчас благодаря ним. Я надеюсь и верю, что отплачу за это". – добавил российский гонщик.