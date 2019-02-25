Над Тихим океаном сгорел американский космический грузовик

Американский грузовой космический корабль Cygnus сошел с орбиты и сгорел на южной частью акватории Тихого океана, передает "Интерфакс" со ссылкой на разработчика корабля.

Миссия официально завершилась 25 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США (12:05 по московскому).

Грузовик вывез с МКС около 2,5 тонны мусора и отходов, в автономном полете он находился с 9 февраля – за это время с борта корабля было запущено три исследовательских наноспутника.