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25 февраля 201913:43

Над Тихим океаном сгорел американский космический грузовик

EPA

Американский грузовой космический корабль Cygnus сошел с орбиты и сгорел на южной частью акватории Тихого океана, передает "Интерфакс" со ссылкой на разработчика корабля.

Миссия официально завершилась 25 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США (12:05 по московскому).

Грузовик вывез с МКС около 2,5 тонны мусора и отходов, в автономном полете он находился с 9 февраля – за это время с борта корабля было запущено три исследовательских наноспутника.

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