Двухкилометровую безопорную канатку построят на курорте в Чечне

На курорте "Ведучи" в Чечне появится безопорная канатная дорога. Соглашение о строительстве дороги подписали на Российском инвестфоруме в Сочи мэр Грозного Ибрагим Закриев и гендиректор компании "Национальные канатные дороги" Борис Шлома.

Протяженность канатной дороги предварительно оценивается в два километра, ее пропускная способность составит тысяча человек в час. Перевозить людей будет тридцатидвухместная кабина. Как рассказал ЧГТРК "Грозный" министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев, "протяженность самого троса канатки будет составлять три километра двести метров. Ничего подобного в мире пока нет, это будет мировой рекорд".

Как передает ГТРК "Ставрополье", до 2025 года на курорте "Ведучи" планируют возвести семь канатных дорог, которые свяжут шестнадцать горнолыжных трасс.