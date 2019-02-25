Эмоции от Иосифа Пригожина. Про музыку и политику

Российский продюсер Иосиф Пригожин очень эмоционально прокомментировал ситуацию с отбором на музыкальный конкурс в Киеве. В прямом эфире программы "60 минут" он приложил крепким русским словом руководство Украины и заявил, что там нет демократии.

Пригожин предложил украинской группе MARUV в 2020 году представлять на "Евровидении" Россию. "MARUV — это достойные музыканты, абсолютно конкурентоспособные. Они хотят заниматься музыкой, а не политикой. Как продюсер, я бы с удовольствием работал с этой группой".

После победы MARUV на национальном отборе, который состоялся в прямом эфире 23 февраля, разразился скандал из-за того, что солистка группы часто гастролировала в России и появлялась в эфире российских телеканалов. В связи с этим окончательное решение по поводу участия MARUV в конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве еще не принято.