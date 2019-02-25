Строительство новейшего российского атомного ледокола запустят в марте 2019 года

В марте 2019 года правительство примет решение о начале строительства новейшего российского атомного ледокола проекта "Лидер". Финансировать создание корабля будет компания "Роснефть", заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". Деньги должны поступить исполнителям не позднее 15 марта. Подготовкой конструкторской документации займется КБ "Айсберг".

Производство нового ледокола доверили приморскому судостроительному комплексу "Звезда". Там к 2020 году достроят док, способный вместить "Лидер".

Атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" – это 200-метровое судно. Его силовая установка будет выдавать до 120 МВт, что позволит судну ломать лед толщиной до 4 метров и проделывать проходы шириной до 50 метров. Дальность плавания корабля ограничена только запасами пищи, а ее хватает на 8 месяцев.